Рютте назвав країну, яка прийматиме саміт НАТО у 2026 році

У 2026 році саміт НАТО відбудеться в столиці Туреччини. Зустріч лідерів країн-членів Альянсу запланована на 7–8 липня у президентському комплексі в районі Бештепе в Анкарі.

Про це повідомляє сайт НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував Туреччині за підтримку, підкресливши, що вона понад 70 років залишається надійним союзником і робить значний внесок у спільну безпеку.

За словами Рютте, на наступному саміті лідери продовжать зміцнювати Альянс, роблячи його “сильнішим і готовим реагувати на критичні виклики”. Це буде друга подібна подія в Туреччині: вперше саміт НАТО відбувся в Стамбулі у 2004 році. Тоді учасники привітали приєднання семи нових держав і обговорювали розширення місії в Афганістані та виведення військ із Боснії та Герцеговини.

Нагадаємо, попередній саміт НАТО пройшов 24–25 червня у Гаазі. Лідери домовилися щорічно виділяти 5% ВВП на оборонні потреби та витрати, пов’язані з безпекою.