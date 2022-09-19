Ринок криптовалют обвалився

Ринок криптовалют 19 вересня обвалився – у нижній точці його капіталізація падала до 899 мільярдів доларів (мінус 7,7 відсотка за добу). Про це свідчать дані сервісу CoinMarketCap.

Пізніше капіталізація крипторинка сповільнила падіння до 902 мільярдів доларів. Вранці 19 вересня курс біткоїну в нижній точці досягав 18,4 тисяч доларів (мінус 6 відсотків за добу) — перша криптовалюта опустилася нижче 18,5 тисяч вперше з середини червня, коли він торгувався на рівні 18,2 тисяч доларів.

Вдень біткойн торгувався по 18,5 тисяч доларів, ринкова капіталізація становила 354,5 мільярда доларів. Слідом за биткоином стали знижуватися й інші криптовалюты. Ethereum коштував 1,3 тисяч доларів — за 24 години його ціна впала на 9 відсотків. Binance Coin (BNB) за добу подешевшав на 6,3 відсотка, до 259,5 долара, а вартість Cardano впала на 8,3 відсотка, до 0,44 долара.