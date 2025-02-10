Суспільство

Рятувальники розшукали 71-річного туриста, який два дні блукав Карпатами
10 Лютого 2025 10:39
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Рятувальники знайшли 71-річного туриста, який заблукав у Карпатах / Фото: ДСНС
Рятувальники знайшли 71-річного туриста, який заблукав у Карпатах / Фото: ДСНС

У Карпатах завершено пошуки 71-річного туриста зі Львова, який заблукав під час проходження маршруту 8 лютого. Рятувальники розшукали чоловіка, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Про це повідомили в ДСНС Закарпаття.

Нагадаємо, у суботу ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення, що один із 17 учасників походу відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська, однак його зникнення помітили лише через кілька годин. Зв’язок з туристом відсутній.

Рятувальники шукали мандрівника до 9 лютого включно: обстежили маршрут до урочища Перемичка та полонини Рогнеска, але не знайшли ані туриста, ані його слідів. Були залучені додаткові сили ДСНС. Сліди було знайдено в районі полонини Головчеська.

“О 15:00 заблукалого туриста знайдено. Стан його здоров’я задовільний, здійснюється супровід до села Богдан”, – розповіли в ДСНС.

У Карпатах два дні шукали 71-річного туриста за Львова / Фото: ДСНС

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