Рятувальники показали фото наслідків ракетного удару по Чугуєву

Я повідомили в ДСНС, близько 12:30 ворог завдав ракетного обстрілу по приватному сектору та об’єктам критичної інфраструктури в Чугуївському районі області. Рятувальники виїхали на виклики за 3-ма адресами. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі пожежі 15 кв.м. За попередніми даними, постраждала дівчинка 11 років та жінка, їх госпіталізували до медичної установи. Пожежу було ліквідовано о 13:05.

Пізніше стало відомо, що 11-річна дівчинка померла у лікарні від отриманих травм.