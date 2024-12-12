Рятувальна операція у Запоріжжі досі триває: кількість загиблих зросла до 10

У Запоріжжі рятувальники витягли з-під руїн ще одне тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян 10 грудня. Таким чином, кількість жертв обстрілу зросла до десяти.

Під завалами залишається ще одна людина, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

22 людини дістали поранення – серед постраждалих одна дитина та медики.

Нагадаємо, що 10 грудня російська армія завдала ракетного удару по центру Запоріжжя, влучивши у приміщення приватної лікарні. Внаслідок цього обстрілу будівлю було повністю зруйновано. Серед постраждалих від удару — одна дитина та медики.