Кримінал

Рятувальна операція у Запоріжжі досі триває: кількість загиблих зросла до 10
12 Грудня 2024 07:13
читать на русском →
ракетний удар
Пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по Запоріжжю / Фото: Нацполіція

У Запоріжжі рятувальники витягли з-під руїн ще одне тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару росіян 10 грудня. Таким чином, кількість жертв обстрілу зросла до десяти.

Під завалами залишається ще одна людина, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

22 людини дістали поранення – серед постраждалих одна дитина та медики.

Нагадаємо, що 10 грудня російська армія завдала ракетного удару по центру Запоріжжя, влучивши у приміщення приватної лікарні. Внаслідок цього обстрілу будівлю було повністю зруйновано. Серед постраждалих від удару — одна дитина та медики.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Грудня 2024 08:37

Палата представників Конгресу прибрала ленд-ліз Україні з військового бюджету на 2025 рік
12 Грудня 2024 08:26

Американські  законодавці просять розвідку оцінити ризики у разі припинення допомоги Україні
12 Грудня 2024 07:42

В Україні відзначають День Сухопутних військ ЗСУ
12 Грудня 2024 07:13

Рятувальна операція у Запоріжжі досі триває: кількість загиблих зросла до 10
12 Грудня 2024 07:00

У Грозному дрони атакували казарму полку “спецназа Кадирова”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки