Румунія піднімала винищувачі через порушення повітряного простору дроном

Румунія піднімала в небо винищувачі після того, як невеликий літальний об’єкт, ймовірно, дрон, порушив її повітряний простір на глибину до 14 км.

Як пише Reuters, ймовірно йдеться про дрон, який залетів до сусідньої з Україною держави з боку Чорного моря.

Пілотам так і не вдалося візуально ідентифікувати безпілотник. Місце його ймовірного падіння у румунському міноборони мають намір дослідити зранку у п’ятницю, 18 жовтня.

Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км, і протягом останнього року російські дрони неодноразово потрапляли на її територію. Румунські території наближені до українських портів на річці Дунай, які є частими російськими цілями РФ.