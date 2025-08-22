Румунія готова надати союзникам свої військові бази як внесок у гарантії безпеки для України

Румунія готова надати свої військові бази для використання союзними силами як внесок у зусилля, спрямовані на встановлення тривалого миру в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Ілліє Боложан, повідомляє Agerpres.

Він відреагував на ініціативу низки європейських лідерів, які закликали президента США Дональда Трампа розгорнути винищувачі F-35 у Румунії в межах американських гарантій безпеки для Україні.

“Наші військові бази повинні бути доступні для використання військами НАТО, США та іншими союзниками. Це може стати внеском Румунії у забезпечення міцного миру в Україні”, – заявив Боложан.

Він уточнив, що й нині румунські військові об’єкти спільно використовуються армією Румунії та силами НАТО, передусім для операцій авіації Альянсу, яка патрулює Чорне море.

Разом з тим прем’єр підкреслив, що Румунія не відправлятиме свої війська в Україну.

“Ми не будемо брати участь у будь-якому потенційному розгортанні військ на території України”, – наголосив він.