        Політика

        Румунія готова надати союзникам свої військові бази як внесок у гарантії безпеки для України

        Федір Олексієв
        22 Серпня 2025 13:45
        читать на русском →
        Винищувачі F-16 на авіабазі "Генерал Емануїл Йонеску" / Фото: Міноборони Румунії
        Винищувачі F-16 на авіабазі "Генерал Емануїл Йонеску" / Фото: Міноборони Румунії

        Румунія готова надати свої військові бази для використання союзними силами як внесок у зусилля, спрямовані на встановлення тривалого миру в Україні.

        Про це заявив прем’єр-міністр країни Ілліє Боложан, повідомляє Agerpres.

        Реклама
        Реклама

        Він відреагував на ініціативу низки європейських лідерів, які закликали президента США Дональда Трампа розгорнути винищувачі F-35 у Румунії в межах американських гарантій безпеки для Україні.

        “Наші військові бази повинні бути доступні для використання військами НАТО, США та іншими союзниками. Це може стати внеском Румунії у забезпечення міцного миру в Україні”, – заявив Боложан.

        Він уточнив, що й нині румунські військові об’єкти спільно використовуються армією Румунії та силами НАТО, передусім для операцій авіації Альянсу, яка патрулює Чорне море.

        Разом з тим прем’єр підкреслив, що Румунія не відправлятиме свої війська в Україну.

        “Ми не будемо брати участь у будь-якому потенційному розгортанні військ на території України”, – наголосив він.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини