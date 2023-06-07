Руйнування греблі покращило оборонні позиції військ РФ, – вважає експерт

Внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС російські війська покращили свої оборонні позиції проти очікуваного українського контрнаступу, вважає військовий експерт Stratpoints Foundation, у минулому заступник голови військової контррозвідки Польщі Мацей Матисяк.

Повінь, викликана руйнуванням величезної греблі, що лежить на лінії фронту, ймовірно, не дозволить збройним силам України задіяти в цьому районі важкі озброєння, такі як танки або БМП, на термін до місяця, вважає експерт.

Завжди можна сказати: шукайте, кому це вигідно. Прямо зараз вигода на боці росіян, оскільки вибух греблі в Каховці створює дуже добрі оборонні позиції для росіян, які чекають на наступальні дії з боку української армії”

Мацей Матисяк, Stratpoints Foundation

В інтерв’ю агентству Reuters аналітик припустив, що у російських військ навряд чи виникнуть серйозні проблеми із постачанням через повінь: “Російські контролюють, скажімо так, цей південний коридор – сухопутний коридор між Росією та Кримом, оскільки вони зайняли там безліч доріг, мостів. Тож для них це не повинно стати проблемою”.

Як зазначає агентство, руйнування греблі через Дніпро змащило картину очікуваного українського контрнаступу та поставило громадянське населення, яке мешкало в зоні бойових дій, під загрозу екологічної катастрофи.

Однак водночас це прикриває і українців на цьому фланзі, оскільки під час очікуваного настання української армії росіяни не зможуть діяти на цьому напрямі”.

Мацей Матисяк, Stratpoints Foundation

Матисяк припускає, що в ході наступу українські війська зможуть піти обхідним шляхом і оминути затоплені райони, перейшовши річку північніше, в районі міста Дніпро.

При цьому, за його словами, повінь ніяк не завадить українським силам спеціальних операцій, оскільки легкоозброєні мобільні загони можуть перетнути Дніпро або затоплені райони досить легко.

Що стосується використання важкого обладнання та озброєнь, необхідних для наведення переправ через Дніпро та злам російських ліній оборони, то, на думку експерта, залежно від погоди, грунт зможе просохнути достатньою мірою, щоб по ньому могла рухатися гусенична техніка, приблизно за місяць.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи увечері у вівторок, заявив, що знищення греблі ніяк не вплинуло на здатність України продовжувати операцію з метою звільнення своєї території, а з доповідей військового командування ЗСУ випливає, що війська на фронті перебувають у максимальній готовності до подальших дій.