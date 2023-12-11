Суспільство

Рух вантажівок на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” розблоковано

11 Грудня 2023 16:08
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кордон, польща

Блокада польськими перевізниками пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні завершилась.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Блокада пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок”, – зазначив міністр.

Так, у напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також оформлюються 25 вантажівок, які прямуватимуть в бік Польщі.

Блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більше місяця.

“За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені”, – додав Кубраков.


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