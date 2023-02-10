Рух у районі “Барабашова” буде тимчасово заборонено

Рух тролейбусів та автобусів загального користування по вул. Амурській та розворотному колу «ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинено з 13 лютого до 4 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури Харківської міськради, це пов’язано з реконструкцією теплових мереж.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

№267: не курсуватиме.

Автобуси їздитимуть наступним чином:

№81е: перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова;

№83е: вул. Грищенка (сел. Кулиничі) – вул. Сьомої Гвардійської Армії – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова.