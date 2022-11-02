RT повернула в ефір фашиста Антона Красовського

Пропагандистський телеканал «Росія сьогодні» повернув в ефір ведучого Антона Красовського, який «прославився» закликами «втоплювати» та «спалювати» дітей в Україні, пишуть місцеві ЗМІ.

На каналі документальних фільмів “Росія сьогодні” вийшла програма “Спорт. Росія: XXI століття» із Красовським.

Раніше головний редактор каналу Маргарита Сімоньян заявила, що припиняє співпрацю з Красовським, після чого він випустив покаянне відео.

«Я завжди хотів бути кращим за ворога. Моя країна хотіла бути кращою за ворога і я дурень, змішав добро зі злом і облажався, скурвився. Не знаю, чи можна мені пробачити. Я себе ніколи не пробачу» – сказав Красовський.