        Суспільство

        Розвідник з 28-ї ОМБр заявив про побори у ТЦК

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 15:05
        читать на русском →
        8 тис за мобілізацію / Фото з Facebook Ротан Кримський
        8 тис за мобілізацію / Фото з Facebook Ротан Кримський

        Командир розвідувального взводу 28 окремої механізованої бригади Валід Ю. з позивним «Крим» заявив про випадок масштабної корупції у київських військкоматах. Про це він написав у Facebook.

        За його словами, його знайомого затримали представники ТЦК прямо біля будинку, швидко провели через військово-лікарську комісію та відправили чекати у збірному пункті. Коли «Крим» намагався забрати чоловіка до свого підрозділу, йому озвучили ціну у 8 тисяч доларів. Це нібито «офіційний тариф», аби через рекрутинг бригади перевести бійця до конкретного підрозділу.

        Реклама
        Реклама

        «Піти додому — 30 тисяч доларів. І це без жодних гарантій, що завтра його знову не спіймають», — наголосив офіцер.

        Валід Ю. саркастично додав, що тепер йому «доведеться красти соляру, щоб відкладати на такі добрі справи».


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини