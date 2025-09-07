Розвідник з 28-ї ОМБр заявив про побори у ТЦК

Командир розвідувального взводу 28 окремої механізованої бригади Валід Ю. з позивним «Крим» заявив про випадок масштабної корупції у київських військкоматах. Про це він написав у Facebook.

За його словами, його знайомого затримали представники ТЦК прямо біля будинку, швидко провели через військово-лікарську комісію та відправили чекати у збірному пункті. Коли «Крим» намагався забрати чоловіка до свого підрозділу, йому озвучили ціну у 8 тисяч доларів. Це нібито «офіційний тариф», аби через рекрутинг бригади перевести бійця до конкретного підрозділу.

«Піти додому — 30 тисяч доларів. І це без жодних гарантій, що завтра його знову не спіймають», — наголосив офіцер.

Валід Ю. саркастично додав, що тепер йому «доведеться красти соляру, щоб відкладати на такі добрі справи».