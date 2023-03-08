Політика

Розвідка США вивчає дві версії походження COVID-19

8 Березня 2023 19:41
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ковід

Спецслужби США вивчають дві версії походження COVID-19 – лабораторний витік та природний генезис, але в теорію біозброї не вірить ніхто, заявила директор національної розвідки Авріл Хейнс.

Виступаючи на слуханнях у сенаті, вона визнала, що спецслужби поки не дійшли консенсусу і продовжують з’ясовувати витоки пандемії, що забрала мільйони життів у всьому світі, передає Reuters.

“У розвідувальному співтоваристві є широкий консенсус, що пандемія не була результатом застосування біологічної зброї чи генної інженерії. Щодо чого немає консенсусу – чи мав місце лабораторний витік… чи сталося природне зараження від інфікованої тварини. Це дві робочі теорії”, – сказала Хейнс.

Вона нарікала на те, що з’ясування істини заважає відсутність належної співпраці з боку Китаю.


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