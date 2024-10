Розвідка Британії прогнозує просування окупантів на Харківщині

Російські військові продовжують проводити атаки на східному березі річки Оскіл на Харківщині, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Російські сили, ймовірно, знаходяться в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу», – зазначає розвідка Британії.

У Міноборони Британії припускають, що «Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 October 2024.



