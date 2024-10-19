Розвідка Британії прогнозує просування окупантів на Харківщині

Російські військові продовжують проводити атаки на східному березі річки Оскіл на Харківщині, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Російські сили, ймовірно, знаходяться в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. ﻿﻿Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу», – зазначає розвідка Британії.

У Міноборони Британії припускають, що «Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 October 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/m6l6iZT1vO#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xGtIGp13YT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2024

Куп’янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українські операції у Харківській області.

Водночас 18 жовтня стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони звільнили від російських військ село Кругляківка Куп’янського району на Харківщині та його околиці.

За даними очільник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, на Купʼянському напрямку Харківської області ситуація постійно змінюється – російські війська наближалися до міста на чотири кілометри. У регіоні триває примусова евакуація громадян.