Суспільство

Розвідка Британії оцінила рівень готовності української енергетики до зими

17 Серпня 2023 09:23
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енергетика, Британська розвідка

Попри постійний тиск війни, зусилля України зі створення достатніх запасів палива для майбутнього зимового періоду, ймовірно, будуть успішними.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Як зазначили у британській розвідці, Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв.

“Попри те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть цієї зими, минулої зими Україна продемонструвала, що має кваліфікований персонал та досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергомережі навіть у воєнний час”, — йдеться у повідомленні.


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