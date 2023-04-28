Політика

Розвідка Британії назвала причини скасування “танкового біатлону” в Росії

28 Квітня 2023 11:12
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розвідка британії

Росія могла скасувати проведення цьогорічних Міжнародних армійських ігор, відомих насамперед за змаганнями із так званого «танкового біатлону», побоюючись критики і через свої втрати у війні проти України, заявила 28 квітня розвідка Великої Британії.

Минулого року російська влада зазнала критики від коментаторів всередині країни через проведення цієї події, уточнили в розвідці.

«Відомі як «Військова Олімпіада» ці ігри символізували спробу Росії поставити армію в центр популярної культури. Подія відома насамперед «танковим біатлоном». Росія, ймовірно, скасувала ігри, тому що стурбована, що подію вважатимуть легковажною у воєнний час… Існує також реалістична можливість того, що у зв’язку із втратами в Україні Міністерство оборони Росії стурбоване, що нестача танків, екіпажів й іншого кваліфікованого персоналу поставить під удар звичне домінування збірної Росії в медальному заліку», – йдеться в повідомленні, яке в твіттері цитує Міноборони Британії.

Російські ЗМІ раніше цього місяця повідомили, що щорічні російські армійські ігри в 2023 році не відбудуться, у них зазвичай, крім представників Росії, брали участь дружні РФ країни.

У лютому американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що втрати російських танків у війні проти України є «величезними», еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи.


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