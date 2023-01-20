Розвідка Британії назвала число бійців ПВК “Вагнера” в Україні

Так звана «Приватна військова компанія Вагнера» «майже напевно» зараз має у своєму розпорядженні близько 50 тисяч бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії, вважають у британській розвідці.

«27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі Росії було зазначено, що воєнізоване угруповання «ПВК Вагнера» офіційно зареєструвалося як юридична особа. Група заявила про свою основну діяльність як «консультування з питань управління»; про послуги з бойових дій не згадувалося. Поки неясно, якою мірою організація «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю угруповання. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/johkRTuMp8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 20, 2023