Політика

Розвідка Британії назвала число бійців ПВК “Вагнера” в Україні

20 Січня 2023 09:58
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розвідка британії, пвк

Так звана «Приватна військова компанія Вагнера» «майже напевно» зараз має у своєму розпорядженні близько 50 тисяч бійців в Україні і стала ключовим компонентом російської кампанії, вважають у британській розвідці.

«27 грудня 2022 року в Єдиному державному реєстрі Росії було зазначено, що воєнізоване угруповання «ПВК Вагнера» офіційно зареєструвалося як юридична особа. Група заявила про свою основну діяльність як «консультування з питань управління»; про послуги з бойових дій не згадувалося. Поки неясно, якою мірою організація «Центр ПВК Вагнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю угруповання. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин, ймовірно, частково фінансував організацію через державні контракти, укладені іншими його компаніями.


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