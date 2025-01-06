Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування

За фактом розстрілу окупантами двох полонених ЗСУ у Волноваському районі Донецької області розпочато розслідування. За даними українських правоохоронців, росіяни стратили двох українських бійців.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, 3 січня під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. Полонених вивели з бліндажа під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину та усіх причетних.
Нагадаємо, сьогодні аналітики проєкту DeepState повідомили, ймовірно, саме про цей випадок страти українських військовополонених на Донеччині біля населеного пункту Нескучне, що поряд із Времівкою, про яку повідомили в Офісі Генпрокурора.