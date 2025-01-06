Суспільство

Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування
6 Січня 2025 17:56
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полонені
Російський окупант / Фото: Reuters

За фактом розстрілу окупантами двох полонених ЗСУ у Волноваському районі Донецької області розпочато розслідування. За даними українських правоохоронців, росіяни стратили двох українських бійців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 3 січня під час штурму позицій українських військ біля села Времівка Волноваського району окупанти захопили двох військовослужбовців ЗСУ. Полонених вивели з бліндажа під прицілом автоматів і розстріляли впритул у голову. Для впевненості у їхній смерті ворог зробив ще кілька пострілів.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину та усіх причетних.  

Місце воєнного злочину / Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні аналітики проєкту DeepState повідомили, ймовірно, саме про цей випадок страти українських військовополонених на Донеччині біля населеного пункту Нескучне, що поряд із Времівкою, про яку повідомили в Офісі Генпрокурора.


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