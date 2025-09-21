Розслідування BBC: Росія фінансує мережу фейкових новин, щоб зірвати вибори в Молдові

У Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня викрито таємну мережу, яку фінансує Росія і яка поширює дезінформацію та пропаганду проти проєвропейської влади. Про це повідомило BBC за підсумками власного розслідування.

Журналістка під прикриттям з’ясувала, що учасникам мережі обіцяли щомісячну оплату у 3 тис. молдовських леїв за пости у TikTok та Facebook на підтримку проросійських сил. Гроші надходили з російського банку «Промсвязьбанк», який перебуває під санкціями та обслуговує Міноборони РФ.

Крім того, «агітаторів» навчали проводити фейкові соцопитування від імені неіснуючої організації та таємно записувати симпатиків проросійської опозиції. Такі «результати» планували використати, аби поставити під сумнів підсумки голосування.

За даними журналістів, мережа складається щонайменше з 90 TikTok-акаунтів, що видають себе за медіа та з початку року зібрали понад 23 млн переглядів. Експерти Digital Forensic Research Lab вважають, що масштаби можуть бути ще більшими — понад 55 млн переглядів.

BBC також виявило зв’язки цієї структури з молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором та організацією «Євразія», які перебувають під санкціями США, Британії та ЄС за підрив демократії в Молдові.

Офіційні опитування показують, що правляча проєвропейська партія PAS, заснована президенткою Маєю Санду, випереджає проросійський блок BEP. Водночас мережа дезінформації поширювала фейки про нібито підготовку влади до фальсифікацій, зв’язок євроінтеграції з «примусовим ЛГБТ» та навіть про «торгівлю дітьми».

Ані Ілан Шор, ані «Євразія» не відповіли на запити журналістів. У посольстві Росії у Великій Британії відкинули звинувачення, переклавши відповідальність за втручання на ЄС.