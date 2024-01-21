Техно

Розробники оголосили нову дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

21 Січня 2024 17:58
читать на русском →
Комп’ютерні ігри

Українська студія GSC Game World знову перенесла вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Тепер реліз заплановано на 5 вересня 2024 року – і розробники підкреслюють, що це фінальна дата.

Разом з анонсом вони випустили новий трейлер, у якому кілька персонажів просто сидять біля багаття і слухають, як один із них грає на гітарі.

Також користувачі помітили, що на сторінці проєкту в онлайн-магазині Epic Games Store з’явилися скріншоти з оновленим інтерфейсом.

Створення S.T.A.L.K.E.R. 2 просувалося з великими труднощами. Терміни виходу гри з різних причин кілька разів переносилися.

Після повномасштабного російського вторгнення багато українських компаній, включно з GSC Game World, були змушені припинити роботу, що також позначилося на термінах виходу гри. У березні 2022-го ЗМІ повідомляли, що студія перевозить співробітників до Праги; у травні компанія оголосила фанатам про відновлення розробки S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дата виходу гри зсунулася спочатку на 2023 рік (без конкретної дати), а пізніше з’явився трейлер, у якому як релізне вікно було вказано вже перший квартал 2024 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Січня 2024 18:35

Зеленський: про мобілізацію 500 тисяч осіб поки що не йдеться
21 Січня 2024 17:18

У Дніпропетровській області знищено авіаракету
21 Січня 2024 17:06

Тelegraph пише про укріплення, які зводить Україна
21 Січня 2024 14:17

Морозна погода грає на руку росіянам, вважають у британській розвідці
21 Січня 2024 13:58

Зеленський: Ми не можемо собі дозволити втому від війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки