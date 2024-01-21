Розробники оголосили нову дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2

Українська студія GSC Game World знову перенесла вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Тепер реліз заплановано на 5 вересня 2024 року – і розробники підкреслюють, що це фінальна дата.

Разом з анонсом вони випустили новий трейлер, у якому кілька персонажів просто сидять біля багаття і слухають, як один із них грає на гітарі.

Також користувачі помітили, що на сторінці проєкту в онлайн-магазині Epic Games Store з’явилися скріншоти з оновленим інтерфейсом.

Створення S.T.A.L.K.E.R. 2 просувалося з великими труднощами. Терміни виходу гри з різних причин кілька разів переносилися.

Після повномасштабного російського вторгнення багато українських компаній, включно з GSC Game World, були змушені припинити роботу, що також позначилося на термінах виходу гри. У березні 2022-го ЗМІ повідомляли, що студія перевозить співробітників до Праги; у травні компанія оголосила фанатам про відновлення розробки S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дата виходу гри зсунулася спочатку на 2023 рік (без конкретної дати), а пізніше з’явився трейлер, у якому як релізне вікно було вказано вже перший квартал 2024 року.