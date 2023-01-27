Розмитнити авто можна буде у “Дії”

Команда Міністерства цифрової трансформації спільно з Держмитслужбою активно готує законодавчу базу та доопрацьовує сервіс розмитнення автомобілів у застосунку “Дія” технічно.

У чому суть реформи розмитнення авто

Зараз ціна розмитнення залежить від вартості автомобіля. Цим можуть зловживати митники і люди, змінюючи вартість відповідно до характеристик, пошкоджень. А потім — зменшувати суму сплати митних платежів.

За новим законом основними параметрами будуть рік випуску, тип та обʼєм двигуна. Розрахунок митного збору, як і весь процес розмитнення, буде у Дії.

“Реформа виключить людський фактор, унеможливить корупцію та збереже кошти й час українцям”, – зазначили в Міністерстві.

“Розраховуємо, що депутати підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців”, – додав голова Мінцифри Михайло Федоров.