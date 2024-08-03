Розклад змагань восьмого дня Олімпіади за участі українських атлетів

Сьогодні, 3 серпня, у восьмий день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися у 7 видах спорту.

До вашої уваги розклад їхніх виступів за київським часом:

Стендова стрільба (скіт)

10:00 — жінки, кваліфікація: Ірина Маловічко

Велоспорт (шосе, будуть розігруватися медалі)

12:00 — чоловіки, групова гонка: Анатолій Будяк

Плавання (1500 м вільний стиль)

12:30 — чоловіки, кваліфікація: Михайло Романчук

Фехтування (шабля, командні, будуть розігруватися медалі)

14:00 — жінки, 1/4 фіналу: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова

Спортивна гімнастика (будуть розігруватися медалі)

16:30 — чоловіки, вільні вправи, фінал: Ілля Ковтун

18:16 — чоловіки, кінь-махи, фінал: Олен Верняєв

Веслувальний слалом (каяк-крос)

16:30 — жінки, раунд 1: Вікторія Ус

Легка атлетика

21:20 — жінки, фінал, потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).