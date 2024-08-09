Розклад олімпійських змагань у Парижі на 9 серпня 

9 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боксі, боротьбі, брейкінгу, велоперегонах, веслуванні, волейболі, легкій та важкій атлетиці, настільному тенісі, пляжному волейболі, скелелазінні, стрибках у воду, тхеквондо, хокеї на траві, художній гімнастиці та футболі.
Розклад змагань на 9 серпня:
08:30 – марафонське плавання (10 км, чоловіки)
11:00 – настільний теніс (командний розряд, чоловіки, за бронзу)
13:35 – спортивне скелелазіння (трудність, чоловіки)
13:40 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, жінки; потенційно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок)
14:00 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, жінки)
14:20 – веслувальний спринт (байдарки-двійки 500 м, чоловіки)
14:40 – веслувальний спринт (каное-одиночки 1000 м, чоловіки)
15:00 – хокей на траві (жінки, за бронзу)
15:30 – художня гімнастика (особисте багатоборство; Таїсія Онофрійчук)
16:00 – настільний теніс (командний розряд чоловіки)
16:00 – стрибки у воду (трамплін 3 м, жінки)
16:00 – важка атлетика (89 кг, чоловіки)
16:00 – футбол (жінки, за бронзу)
17:00 – волейбол (чоловіки, за бронзу)
19:00 – футбол (чоловіки, за золото)
19:00 – велоперегони (трекові, спринт, жінки)
19:09 – велоперегони (трекові, медісон, жінки)
19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за бронзу)
19:15 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за бронзу)
19:15 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за бронзу)
19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, чоловіки, за золото)
19:30 – боротьба (вільна, 86 кг, чоловіки, за золото)
19:30 – боротьба (вільна, 57 кг, жінки, за золото)
20:30 – легка атлетика (естафета 4х100 м, жінки)
20:30 – важка атлетика (71 кг, жінки)
20:37 – легка атлетика (штовхання ядра, жінки)
20:47 – легка атлетика (естафета 4х100 м, чоловіки)
21:00 – легка атлетика (400 м, жінки)
21:00 – хокей на траві (жінки, за золото)
21:13 – легка атлетика (потрійний стрибок, чоловіки)
21:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки, за бронзу)
21:25 – легка атлетика (семиборство, 800 м, жінки)
21:34 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки, за бронзу)
21:57 – легка атлетика (10000 м, жінки)
22:00 – пляжний волейбол (жінки, за бронзу)
22:15 – брейкінг (жінки; потенційно Анна Stefani Пономаренко і Катерина Kate Павленко)
22:19 – тхеквондо (до 67 кг, жінки)
22:30 – бокс (до 71 кг, чоловіки, за золото)
22:37 – тхеквондо (до 80 кг, чоловіки)
22:45 – легка атлетика (400 м з бар’єрами, чоловіки)
22:47 – бокс (до 50 кг, жінки)
23:30 – пляжний волейбол (жінки, за золото)
23:34 – бокс (до 92 кг, чоловіки, за золото)
23:51 – бокс (до 66 кг, жінки, за золото)