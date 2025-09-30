Розчленував і намагався спалити: у Харкові чоловік балетмейстерки Марії Холодної отримав 15 років за вбивство дружини

Шевченківський районний суд Харкова визнав винним чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної у її вбивстві. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Злочин стався 17 лютого 2024 року. Чоловік, який підозрював дружину у зраді та відстежував її переписку, приїхав до неї додому нібито за речами. Під час сварки він завдав жінці смертельних ножових поранень.

Після цього він розчленував тіло: кисті рук і голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу. Рештки закопав у лісопосадці, а тіло відвіз до дачного кооперативу, де намагався спалити у покинутому льосі, обливши пальним і закинувши шинами. Однак вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

Щоб створити враження, що дружина жива, чоловік возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Правоохоронці затримали зловмисника, він визнав свою провину. Суд призначив йому максимальне покарання за статтею про умисне вбивство — 15 років позбавлення волі.