        Розчленував і намагався спалити: у Харкові чоловік балетмейстерки Марії Холодної отримав 15 років за вбивство дружини

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 14:27
        Балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії Марія Холодна / Фото з відкритих джерел
        Шевченківський районний суд Харкова визнав винним чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної у її вбивстві. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

        Злочин стався 17 лютого 2024 року. Чоловік, який підозрював дружину у зраді та відстежував її переписку, приїхав до неї додому нібито за речами. Під час сварки він завдав жінці смертельних ножових поранень.

        Після цього він розчленував тіло: кисті рук і голову поклав у пакет, а тулуб — у валізу. Рештки закопав у лісопосадці, а тіло відвіз до дачного кооперативу, де намагався спалити у покинутому льосі, обливши пальним і закинувши шинами. Однак вогонь згас, і тіло не згоріло повністю.

        Щоб створити враження, що дружина жива, чоловік возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

        Правоохоронці затримали зловмисника, він визнав свою провину. Суд призначив йому максимальне покарання за статтею про умисне вбивство — 15 років позбавлення волі.

        У Харкові чоловіка балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років за вбивство / Фото: Прокуратура України

