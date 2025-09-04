Розбирали FPV-дрон: стали відомі деталі загибелі двох чоловіків на Харківщині

Сьогодні, 4 вересня, у селищі Козача Лопань Харківської області четверо чоловіків знайшли російський “сплячий” FPV-дрон. При спробі розібрати пристрій стався вибух. Двоє чоловіків загинули, двоє в лікарні.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Встановлено, що чоловіки принесли FPV-дрон до будинку та протягом певного часу намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала.

У результаті 41-річний та 51-річний чоловіки загинули на місці, ще двоє чоловіків 49 та 36 років дістали численні уламкові поранення та опіки.

“Будинок знищено вщент, на місці інциденту виникла пожежа. Евакуація поранених чоловіків ускладнена безпековою ситуацією, оскільки ворожі дрони атакують будь-які цілі, зокрема карети швидкої допомоги”, — розповів Задоренко.

Евакуювати поранених вдалося тільки через сім годин після вибуху. Місцеві жителі змогли вивезти чоловіків із селища та передати їх медикам “швидкої”.