Розбійний напад на кредитну установу у Харкові: підозрюваного затримали на місці

У понеділок, 22 вересня, у Харкові було скоєно напад на касира фінансової установи. Озброєний ножем чоловік відібрав у касира гроші, після чого був затриманий.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як розповіли в поліції, до фінансової установи, що надає позики, зайшов чоловік та заявив, що бажає оформити кредит. Під час спілкування з касиром зловмисник повідомив їй, що це пограбування та дістав зі свого рюкзака канцелярський ніж. Погрожуючи, він вимагав від жінки віддати всі гроші з каси.

Правоохоронці затримали чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

38-річному зловмиснику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.