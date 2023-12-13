Роумінг для абонентів “Київстар” тимчасово заблокований — Держспецзв’язку

Для уникнення перевантаження мереж інших операторів мобільного зв’язку, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів “Київстар”.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

У відомстві зазначили, що фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту.

У Держспецзв’язку також наголосили, що оскільки за кібератаку відповідальність взяло одне з російських угрупувань — це вкотре підтверджує використання Росією кіберпростору як “одного з доменів війни проти України”.

“Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади – зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів”, — додали у відомстві.