РосЗМІ повідомляють про українську DDoS-атаку на платіжну систему “Мир”

Українські IT-активісти проводять DDoS-атаку на російську платіжну систему “Мир” та її оператора – Національну систему платіжних карток (НСПК), стверджує газета “Комерсант”. За допомогою браузерів або DDoS-інструментів вони генерують трафік, щоб виникло перевантаження системи та перебої у проходженні платежів та роботі терміналів.

Атака відбувається на тлі новин про можливу відмову деяких дружніх Росії країн працювати з платіжною системою “Мир”, нагадує видання. Такі новини приходили цього тижня з Туреччини, В’єтнаму та Узбекистану.

“У поточній ситуації можна очікувати, що зловмисникам вдасться досягти певного успіху в DDoS-атаках на платіжну систему “Мир”, ризики більш ніж реальні”, – сказав співрозмовник “Комерсанта”. На його думку, в цьому випадку очікується повна відмови еквайрингу карток тривалістю до декількох годин.