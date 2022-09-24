Техно

РосЗМІ повідомляють про українську DDoS-атаку на платіжну систему “Мир”

24 Вересня 2022 08:30
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Українські IT-активісти проводять DDoS-атаку на російську платіжну систему “Мир” та її оператора – Національну систему платіжних карток (НСПК), стверджує газета “Комерсант”. За допомогою браузерів або DDoS-інструментів вони генерують трафік, щоб виникло перевантаження системи та перебої у проходженні платежів та роботі терміналів.

Атака відбувається на тлі новин про можливу відмову деяких дружніх Росії країн працювати з платіжною системою “Мир”, нагадує видання. Такі новини приходили цього тижня з Туреччини, В’єтнаму та Узбекистану.

“У поточній ситуації можна очікувати, що зловмисникам вдасться досягти певного успіху в DDoS-атаках на платіжну систему “Мир”, ризики більш ніж реальні”, – сказав співрозмовник “Комерсанта”. На його думку, в цьому випадку очікується повна відмови еквайрингу карток тривалістю до декількох годин.


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