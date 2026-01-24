На Харківщині в ДТП загинула двомісячна дитина

На Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула двомісячна дитина. Ще двоє пасажирів автомобіля отримали травми.

Про це повідомили в поліції Харківської області. Аварія сталася 24 січня близько 07:15 на автодорозі Берестин — Полтава поблизу міста Берестин.

За попередньою інформацією правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Реклама

Реклама

В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали пасажири авто — 24-річна жінка та 4-річна дитина. Двомісячна дитина від отриманих травм загинула.

Смертельна аварія на трасі Берестин — Полтава: загинуло немовля / Фото Нацполіція

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та співробітники екстрених служб. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини та причини аварії встановлюються.