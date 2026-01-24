        Політика

        Коли географію замінює ШІ: Трамп “освоює” Гренландію разом із пінгвіном

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 11:45
        Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

        На «фото» Трамп іде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Вони обидва прямують у бік прапора Гренландії.

        «Обійміть пінгвіна», — йдеться в підписі до зображення.

        Нагадаємо, пінгвіни не живуть у Гренландії чи де-небудь в Арктиці. Ці птахи мешкають виключно у Південній півкулі, переважно в Антарктиді та на прилеглих островах.


