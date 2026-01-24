Коли географію замінює ШІ: Трамп “освоює” Гренландію разом із пінгвіном

Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

На «фото» Трамп іде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Вони обидва прямують у бік прапора Гренландії.

Реклама

Реклама

«Обійміть пінгвіна», — йдеться в підписі до зображення.

Нагадаємо, пінгвіни не живуть у Гренландії чи де-небудь в Арктиці. Ці птахи мешкають виключно у Південній півкулі, переважно в Антарктиді та на прилеглих островах.