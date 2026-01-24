Кличко: на Троєщині близько 600 будинків без тепла, води й світла

У Києві триває відновлення постачання комунальних послуг після нічної масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація наразі на Троєщині, де сотні будинків залишилися без тепла, води та електроенергії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, на Троєщині близько 600 житлових будинків наразі залишаються без усіх базових комунальних послуг.

У зв’язку з цим у районі розгортають додаткові пункти обігріву на додачу до 145, які раніше вже створили в Деснянському районі. Йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати як удень, так і вночі.

Зокрема, такі пункти облаштовують у школах №263, №264, №306, №275 та №293. Їх додатково оснащують мобільними котельнями, місцями для ночівлі, карематами та харчуванням. До цих локацій уже направили мобільні котельні для оперативного підключення.

Крім того, ДСНС розгорне додаткові намети-пункти обігріву. За словами Кличка, міські служби роблять усе можливе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води.