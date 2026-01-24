У Білому домі відбудеться закритий показ фільму про Меланію Трамп

Перша леді США Меланія Трамп у суботу проведе закритий показ нового фільму про своє життя в Білому домі. Стрічка розповідає про 20 днів, що передували другій інавгурації президента Дональда Трампа.

Про це повідомив радник першої леді Марк Бекман, передає Reuters. За його словами, приватний показ у Білому домі стане першою можливістю для президента, членів родини Трампів і близьких друзів побачити фільм повністю. Світовий реліз стрічки під назвою «Melania» запланований на 30 січня.

Фільм надає рідкісний закулісний доступ до життя першої леді, яка під час другого терміну свого чоловіка дотримується стриманого публічного профілю. Трейлер починається з Дня інавгурації у січні 2025 року, де Меланія Трамп з’являється в темно-синьому капелюсі з широкими полями на церемонії в Капітолії США.

Також у стрічці показано її роль як радниці президента, зокрема епізод, у якому вона заохочує Дональда Трампа зробити акцент на образі «миротворця та об’єднувача» в інавгураційній промові. За словами Бекмана, який є продюсером фільму, стрічка не має політичного характеру, а Меланія Трамп особисто керувала творчим процесом.

Фільм висвітлює стиль першої леді, її дипломатичні зустрічі та роботу служби безпеки. Окремо в ньому показані моменти, що демонструють почуття гумору президента США.

Проєкт створений у межах угоди вартістю 40 мільйонів доларів з Amazon MGM Studios. Також планується вихід документального серіалу, присвяченого пріоритетам Меланії Трамп, зокрема темі дітей у прийомних сім’ях.

Перед публічним прокатом президент і перша леді відвідають прем’єру фільму в четвер у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, який був перейменований радою директорів, призначеною Трампом. Крім того, Меланія Трамп у середу має відкрити торги на Нью-Йоркській фондовій біржі з нагоди виходу фільму.