На острові Ява внаслідок зсуву загинуло щонайменше вісім людей, понад 80 зникли безвісти

Зсув ґрунту забрав життя щонайменше семи людей, понад 80 зникли безвісти на головному острові Індонезії — Ява, повідомив AFP представник служби з надзвичайних ситуацій.

Зсув, спричинений сильними зливами, стався близько 2:30 ночі в одному з сіл регіону Західний Бандунг і пошкодив житлові будинки.

«У ранкові години суботи в окрузі Західний Бандунг провінції Західна Ява стався зсув ґрунту, внаслідок якого загинули семеро людей», — заявив Абдул Мухарі, речник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB).

«Станом на суботу, 10:30 ранку, десятки мешканців були визнані такими, що перебувають у безпеці, а 83 людини досі розшукують», — додав він.

Повені та зсуви ґрунту є поширеним явищем в Індонезії під час сезону дощів, який зазвичай триває з жовтня по березень.

Наприкінці минулого року тропічні шторми та інтенсивні мусонні дощі накрили частини Південної та Південно-Східної Азії, спричинивши смертельні зсуви й повені — від тропічних лісів індонезійської Суматри до гірських плантацій на Шрі-Ланці.

За даними BNPB, під час повені на Суматрі загинули близько 1 200 людей, ще понад 240 тисяч були змушені залишити свої домівки.

Екологи та експерти вказують на роль вирубування лісів у посиленні повеней і зсувів, які зносили потоки бруду в населені пункти.

Цього тижня уряд Індонезії анулював понад два десятки дозволів, виданих лісозаготівельним, гірничодобувним і гідроенергетичним компаніям на Суматрі.

Останній зсув також стався після того, як цього місяця проливні дощі вдарили по острову Сіау в Індонезії, спричинивши раптову повінь, унаслідок якої загинули щонайменше 16 людей.