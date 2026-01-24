Росія та Україна провели напружені переговори щодо болючого територіального питання

Українські та російські переговорники в п’ятницю зустрілися в Абу-Дабі, щоб обговорити ключове питання територій. Ознак компромісу наразі немає — на тлі того, що російські авіаудари занурили Україну в найглибшу енергетичну кризу за майже чотири роки війни, повідомляє Reuters.

Київ перебуває під зростаючим тиском з боку США щодо досягнення мирної угоди у війні, розв’язаній повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Москва ж вимагає, щоб Україна передала їй увесь східний промисловий регіон Донбасу, перш ніж Росія припинить бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що територіальне питання є центральним у тристоронніх переговорах за участі представників України, Росії та США, які мають завершитися в суботу.

«Найголовніше — щоб Росія була готова закінчити цю війну, яку вона сама й почала», — сказав Зеленський у заяві в Telegram, додавши, що постійно перебуває на зв’язку з українською делегацією, але робити висновки за підсумками п’ятничних переговорів поки зарано.

«Подивимося, як пройде розмова завтра і яким буде результат».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та голова делегації Рустем Умєров повідомив, що на переговорах обговорювали параметри завершення війни та «подальшу логіку переговорного процесу».

Переговори відбуваються наступного дня після зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

У п’ятницю Зеленський також заявив, що угода зі США щодо гарантій безпеки для України вже готова, і він очікує лише на визначення Трампом конкретної дати та місця для її підписання.

Україна наполягає на надійних гарантіях безпеки від західних союзників у разі мирної угоди, щоб запобігти повторному вторгненню Росії, яка, за оцінками Києва, не демонструє реального прагнення завершити війну.

Росія посилює удари по енергетичній інфраструктурі

Тристоронні переговори за посередництва США проходять на тлі посилених російських ударів по енергосистемі України, які залишили без світла й опалення великі міста, зокрема Київ, у період сильних морозів.

Голова найбільшого приватного енергогенеруючого підприємства України Максим Тімченко заявив агентству Reuters у п’ятницю, що ситуація наближається до «гуманітарної катастрофи», і країні потрібне припинення вогню, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру.

Міністр енергетики України в четвер повідомив, що енергосистема пережила найважчий день із часу масштабного блекауту в листопаді 2022 року, коли Росія розпочала масовані удари по енергетичних об’єктах.

Росія заявляє, що прагне дипломатичного врегулювання, але продовжуватиме досягати своїх цілей військовим шляхом, доки не буде знайдено переговорного рішення.

Однією з головних перешкод для прориву залишається вимога президента РФ Володимира Путіна, щоб Україна передала Росії близько 20% території Донецької області Донбасу, які досі перебувають під контролем Києва, — приблизно 5 тис. квадратних кілометрів.

Зеленський відмовляється поступатися землями, які Росія не змогла захопити за чотири роки виснажливої війни. Опитування свідчать про відсутність підтримки серед українців ідеї територіальних поступок.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю заявив, що вимога Росії щодо повної передачі Донбасу є «дуже важливою умовою».

Джерело, наближене до Кремля, повідомило Reuters, що Москва розглядає так звану «формулу Анкориджа» — яку, за твердженням РФ, було погоджено між Трампом і Путіним на саміті в Алясці минулого серпня. За цією формулою Росія отримала б контроль над усім Донбасом, а лінію фронту на решті сходу та півдня України було б заморожено.

Донецька область є однією з чотирьох українських областей, які Росія у 2022 році оголосила «анексованими» після псевдореферендумів, не визнаних Києвом і Заходом. Більшість країн світу визнають Донеччину частиною України.

Москва хоче використати заморожені активи

Росія також висловлює ідею використання більшої частини майже 5 млрд доларів російських активів, заморожених у США, для «відновлення» окупованих територій України. Україна ж за підтримки європейських союзників наполягає, що Росія має виплатити репарації.

Коментуючи цю пропозицію, Зеленський назвав її «нісенітницею».

У четвер у Давосі Зеленський заявив, що переговори в Абу-Дабі стали першими тристоронніми зустрічами за участі українських і російських представників та американських посередників від початку повномасштабної війни.

Минулого року російська й українська делегації вперше з 2022 року провели очну зустріч у Стамбулі. Також у листопаді в Абу-Дабі відбулися переговори за участі високопосадовця української військової розвідки з делегаціями США та Росії.