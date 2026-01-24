На Закарпатті депутата підозрюють у приховуванні понад 8 млн грн у декларації

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради. Його підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації суб’єкта декларування та легалізацію майна / Фото Закарпатська обласна прокуратура

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не зазначив майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

Реклама

Реклама

Зокрема, депутат не задекларував автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу автомобіля Mercedes-Benz S-Class.

Слідство встановило, що елітний Mercedes-Benz S-Class депутат придбав у жовтні 2022 року за 3,75 млн гривень, хоча його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менш як 227 тисяч гривень. Уже за кілька днів автомобіль було перепродано, а отримані кошти використано на власні потреби. Ці доходи та фінансові операції в декларації не відображалися.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації суб’єкта декларування та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — за ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області.