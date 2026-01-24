        Спорт

        В Англії найближчим часом винесуть вердикт у справі Мудрика

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 13:37
        Михайло Мудрик / Фото FC Chelsea
        Михайло Мудрик / Фото FC Chelsea

        Футбольна асоціація Англії (FA) почала розгляд допінгової справи футболіста “Челсі” і збірної України Михайла Мудрика.

        Про це повідомив “Чемпіон” із посиланням на джерело, яке ознайомлене з деталями.

        Розгляд справи розпочався близько двох тижнів тому. Очікується, що вердикт щодо неї буде винесено найближчим часом.

        Михайло Мудрик перейшов у “Челсі” з “Шахтаря” в січні 2023 року за 70 мільйонів євро.

        З грудня 2024 року він не виходив на поле через звинувачення в порушенні антидопінгових правил. 25-річному українському футболісту загрожує тривала дискваліфікація.

        Загалом за лондонський клуб Мудрик встиг зіграти 73 матчі. забити 10 голів і віддати 11 асистів у всіх турнірах.


