Політика

Роскомнагляд заблокував понад 200 тисяч сайтів через “дискредитацію ЗС РФ”

9 Червня 2023 10:04
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цензура

З 24 лютого 2022 року Роскомнагляд обмежив доступ приблизно до 206 тис. сайтів. Про це розповів заступник голови регулятора Вадим Суботін.

За його словами, на цих ресурсах знаходилися матеріали, які “дискредитують ЗС РФ”.

“Це приблизно 206 тис. сторінок з недостовірними матеріалами по лінії СВО, плюс дискредитація збройних сил РФ, і в цій кількості ще є матеріали із закликами до масових несанкціонованих акцій, заворушень”, – сказав він.

Також Суботін додав, що зараз усі ресурси заблоковані, а матеріали видалено із соцмереж.


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