Політика

Росію виключили з Дунайської комісії

1 Березня 2024 20:14
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Дунайська комісія, що займається розвитком вільного судноплавства на Дунаї, виключила Росію зі свого складу. Також на країну наклали штраф за несплату внесків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дунайська комісія ще у грудні 2023 року на 100-й ювілейній сесії, під час першого українського головування, вирішила, що дії РФ несумісні з Белградською конвенцією. До 29 лютого країна самостійно могла вийти з організації. 

“Однак на це агресору не вистачило мужності. У результаті країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією”, — пояснив Кулеба.

Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

“Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Я закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах”, — підсумував глава української дипломатії.


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