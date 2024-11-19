Суспільство

Росію атакували дрони: пошкоджено промислові підприємства та лінію електропередач
19 Листопада 2024 21:14
читать на русском →
війна, росія
Вибух у Бєлгородській області / Кадр з відео

В одному з районів Воронезької області понад п’ять безпілотників атакували промислове підприємство, повідомив глава російського регіону Олександр Гусєв. За його словами, на підприємстві почалася пожежа.

Про атаки дронів повідомили губернатори ще кількох регіонів.

Глава Калузької області Владислав Шапша попередив, що жителі можуть чути на півдні регіону “звуки роботи ППО”.

У Брянській області теж гриміли вибухи. За словами губернатора Олександра Богомаза, постраждалих немає.

Також безпілотники атакували Бєлгородську область. Над Олексіївським районом, як повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, “збито кілька дронів”.

У місті Олексіївка внаслідок “падіння уламків” на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення. Також пошкоджено лінію електропередач, жителі кількох вулиць залишилися без світла. 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 20:07

Данія передала Україні 6 винищувачів F-16, на черзі ще 13
19 Листопада 2024 21:14

Росію атакували дрони: пошкоджено промислові підприємства та лінію електропередач
19 Листопада 2024 17:59

З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів
19 Листопада 2024 17:30

Зеленський прокоментував удар по російському арсеналу під Брянськом
19 Листопада 2024 16:22

У Глухові завершили рятувальну операцію: росіяни вбили 12 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки