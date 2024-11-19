Росію атакували дрони: пошкоджено промислові підприємства та лінію електропередач

В одному з районів Воронезької області понад п’ять безпілотників атакували промислове підприємство, повідомив глава російського регіону Олександр Гусєв. За його словами, на підприємстві почалася пожежа.

Про атаки дронів повідомили губернатори ще кількох регіонів.

Глава Калузької області Владислав Шапша попередив, що жителі можуть чути на півдні регіону “звуки роботи ППО”.

У Брянській області теж гриміли вибухи. За словами губернатора Олександра Богомаза, постраждалих немає.

Також безпілотники атакували Бєлгородську область. Над Олексіївським районом, як повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, “збито кілька дронів”.

У місті Олексіївка внаслідок “падіння уламків” на території одного з підприємств пошкоджено виробничі приміщення. Також пошкоджено лінію електропередач, жителі кількох вулиць залишилися без світла.