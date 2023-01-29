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Росії вистачить сил наступати лише на одному напрямку, – ISW

29 Січня 2023 09:00
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ISW, наступ, росія

Немає жодних доказів із відкритих джерел, які б свідчили про те, що російські сили відновили достатню бойову міць за рахунок своїх втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським силам проводити одночасні широкомасштабні механізовані наступальні дії в наступні кілька місяців. 

Російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції, при цьому фіксуючи українські сили в західній Донецькій і східній Запорізькій областях, повідомляють у щоденному звіті аналітики ISW.

Останні успіхи Росії навколо Бахмута базувалися на тому, щоб забезпечити територію навколо Бахмута грубою силою за величезні людські витрати. Раніше Росія захопила Сєвєродонецьк і Лисичанськ влітку 2022 року також не застосовуючи загальновійськову зброю, а натомість покладаючись на широкомасштабний артилерійський обстріл для методичного знищення українських позицій. 

Російські війська відчувають зростаючу нестачу артилерійських боєприпасів, що не дозволить їм повторити цю тактику. Таким чином, здатність росіян здійснювати широкомасштабні швидкі наступальні дії на кількох напрямках цієї зими та навесні дуже сумнівна.

Звичайні російські війська все ще повинні пройти значне відновлення, перш ніж відновити здатність вести ефективну маневрову війну. Плани російського Міністерства оборони значно збільшити чисельність російської армії за допомогою 12 нових маневрених дивізій триватимуть принаймні до 2026 року, якщо ці зусилля взагалі будуть успішними.

Представники західної розвідки та оборони не опублікували жодних ознак того, що ефективна механізована бойова потужність Росії останнім часом зросла, і ISW не спостерігала жодних показників у цьому плані.


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