Суспільство

Росії насправді не цікаві мирні переговори — ISW
24 Вересня 2024 13:01
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переговори, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

РФ планує використати поняття “переговорів” лише для тиску на Україну в питаннях щодо суверенітету і територіальної цілісності.

Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни.

“Кремль продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції українського уряду та знищення української держави”, — зазначили аналітики.

Зазначається, що президент України заявляв, що Росія не зацікавлена ​​в припиненні війни на будь-яких “розумних умовах” і вдає зацікавленість у переговорах. Також президент наголошував, що Україна запросила Росію взяти участь у другому Саміті миру, але та не виявила жодного інтересу до участі в заході.

Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова оголосила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті чи будь-яких “подібних самітах”.

У свою чергу прес-секретар очільника Кремля Путіна Дмитро Пєсков підтвердив небажання РФ вести переговори, за інших умов, окрім капітуляції України, заявивши, що “немає альтернативи” перемозі Росії в Україні. Крім цього Пєсков назвав НАТО та Захід “колективним ворогом”.

“ISW продовжує оцінювати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з України та що Кремль лише посилатиметься на концепцію “мирних планів” і “переговорів”, щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на превентивні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності України”, — повідомили в ISW.


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