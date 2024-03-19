Росією завербувала на війну проти України близько 2 000 непальців, – Sky News

За даними Sky News, близько 2 000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України.

Ця цифра заснована на показаннях солдатів, що повернулися, і даних російської міграційної служби, також вона була зіставлена ​​з оцінками, наданими активістами, що підтримують сім’ї тих непальців, хто ще служить або загинув.

Sky News вдалося поговорити з 35-річним непальцем на ім’я Ганеш, який провів чотири з половиною місяці, воюючи на Донецькому напрямку, і після цього зміг повернутись додому.

Він розповів журналістам, що з непальськими солдатами поводилися “як із гарматним м’ясом” і що коли їх відправили до України, у них не було достатньо їжі, а російські солдати били їх.

“Це було дуже страшно. Це були не бої людини на людину, куля на кулю. Нас атакували безпілотники і це було жахливо”, — каже він.

Ганеш розповів журналістам Sky News, що бачив трьох непальців, які загинули на полі бою, але чув про багато інших жертв.