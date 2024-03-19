Кримінал

Росією завербувала на війну проти України близько 2 000 непальців, – Sky News

19 Березня 2024 13:11
читать на русском →
війна, росія
Непальский найманець / Фото: Sky News

За даними Sky News, близько 2 000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України.

Ця цифра заснована на показаннях солдатів, що повернулися, і даних російської міграційної служби, також вона була зіставлена ​​з оцінками, наданими активістами, що підтримують сім’ї тих непальців, хто ще служить або загинув.

Sky News вдалося поговорити з 35-річним непальцем на ім’я Ганеш, який провів чотири з половиною місяці, воюючи на Донецькому напрямку, і після цього зміг повернутись додому.

Він розповів журналістам, що з непальськими солдатами поводилися “як із гарматним м’ясом” і що коли їх відправили до України, у них не було достатньо їжі, а російські солдати били їх.

“Це було дуже страшно. Це були не бої людини на людину, куля на кулю. Нас атакували безпілотники і це було жахливо”, — каже він.

Ганеш розповів журналістам Sky News, що бачив трьох непальців, які загинули на полі бою, але чув про багато інших жертв.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 14:03

Канал ABC показав фільм про війну в Україні зі сторони російських окупаційних військ. У посольстві відреагували
19 Березня 2024 12:29

У Харкові почали тимчасово вимикати опалення
19 Березня 2024 12:03

Українські хакери атакували низку державних і приватних російських структур
19 Березня 2024 11:06

Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації
19 Березня 2024 09:29

ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки