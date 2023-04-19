Росіянин, який повернувся з України, вбив дружину на очах у дітей

Житель Заволзька Олександр М., який повернувся з війни в Україні, вбив свою дружину Катерину на очах у маленьких дітей, повідомляє «Нижегородська правда». Він ударив її ножем у присутності синів 6 та 7 років. Порушено кримінальну справу щодо вбивства. Повідомляється, що чоловік приїхав додому у відпустку з війни, куди подався добровольцем.

Жінка стала щонайменше п’ятою жертвою військових, які повернулися зі СВО. Цього тижня у Південній Осетії колишній боєць «Вагнера» Георгій Сіукаєв убив 38-річного інваліда із ДЦП Сослана Валієва. Наприкінці березня в Кіровській області за вбивство сусідки був затриманий боєць ПВК «Вагнер» Іван Россомахін, який звільнився з в’язниці.

Ще двох росіян військові вбили минулого року – у жовтні в Курську суд засудив Сергія Коршунова до восьми років колонії суворого режиму за вбивство товариша по службі ножем, а в Удмуртії Сергій Батуєв задушив свого приятеля і планував згодувати його тіло свиням.