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Росіяни знищили службові автомобілі енергетиків у Херсоні – ОВА

11 Грудня 2022 17:52
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херсон

Вночі на 11 грудня російські окупанти обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури та знищили автомобілі енергетиків.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Він уточнив, що через обстріл знищено 3 службові автомобілі енергетиків, пошкоджено ангар та ще 5 одиниць техніки.

Пожежа була на 30 квадратних метрів.

Енергетичний фронт чи не найважливіший наразі. Енергетики працюють невпинно днями й ночами, аби відновити систему після російських обстрілів у той час, коли мільйони українців сидять без світла, води та тепла.

Удари в такі об’єкти гальмують повернення електроенергії.


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