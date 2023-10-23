Суспільство

Росіяни знищили ще один завод в Маріуполі

23 Жовтня 2023 07:47
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маріуполь

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники повністю знесли завод «Октябрь» на вулиці Куїнджі.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Русня знесла повністю завод «Октябрь» по вул. Куїнджі. Ті, хто гучніше всіх волають про відновлення та як Україна загубила радянський індустріальний спадок (насправді ні, але) – зносять все навколо», – написав він.

Андрющенко зауважив, що наразі вулиця Куїнджі перестає існувати в тому вигляді, в якому її знали мешканці Маріуполя до повномасштабного вторгнення Росії. Ця вулиця «просто фізично зникає», констатував радник мера.


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