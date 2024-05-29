Суспільство

Росіяни значно активізувалися на Курахівському напрямку, – Генштаб

29 Травня 2024 18:22
війна
Тренування піхотинців 58 окремої мотопіхотної бригади / Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 60. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштаба станом на 16:30.

  • На Харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська. А загальна кількість боєзіткнень на напрямку зараз становить п’ять. Російські терористи продовжують безжально бомбардувати північ Харківщини – до шести авіаударів з початку поточної доби додалось ще три, які ворожа авіація завдає із повітряного простору РФ.
  • На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже 11 боїв. Протягом дня тут ворог загалом втратив 22 особи. Пошкоджено російський танк. Триває три бойових зіткнення.
  • На Лиманському напрямку окупанти здійснили ще два безуспішних штурми. Цього разу на територіях Серебрянського лісництва. Окрім того, скинули шість КАБів – по три у райони Лимана і Зарічного.
  • На Краматорському напрямку ворог атакував в районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримав жорстку відсіч, як до цього біля Кліщіївки.
  • На Покровському напрямку відбуваються п’ять бойових зіткнень. З початку доби їх уже 19. Противник зосереджує атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола. Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб – за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів поблизу Євгенівки, Олександрополя і Воздвиженки.
  • На Придніпровському напрямку ворог тричі ходив на штурми наших позицій у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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