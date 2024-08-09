Росіяни здійснили повторний обстріл Костянтинівки

Російські окупаційні війська після удару по супермаркету, здійснили повторний обстріл міста Костянтинівка Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Після цинічного ранкового удару по “Еко-маркету” росіяни знову обстріляли Костянтинівку – цього разу зі Смерчів по приватному сектору”, – повідомив він.
Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід. Також відомо про двох постраждалих.
Сьогодні зранку російські війська завдали авіаудару ракетою Х-38 по центру Костянтинівки на Донеччині, влучивши по “Екомаркету”.
Внаслідок обстрілу, загинуло 11 людей, 37 – отримали поранення.