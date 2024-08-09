Кримінал

Росіяни здійснили повторний обстріл Костянтинівки
9 Серпня 2024 16:34
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Робота правоохоронців на місті обстрілу / Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська після удару по супермаркету, здійснили повторний обстріл міста Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Після цинічного ранкового удару по “Еко-маркету” росіяни знову обстріляли Костянтинівку – цього разу зі Смерчів по приватному сектору”, – повідомив він.

Пошкоджено 6 приватних будинків і газопровід. Також відомо про двох постраждалих.

Сьогодні зранку російські війська завдали авіаудару ракетою Х-38 по центру Костянтинівки на Донеччині, влучивши по “Екомаркету”.

Внаслідок обстрілу, загинуло 11 людей, 37 – отримали поранення.


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