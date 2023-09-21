Росіяни завдали шість ударів по Слобідському району Харкова

Російські загарбники завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих наразі перевіряється.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що в ніч на 21 вересня у місті було щонайменше шість “прильотів”.

Щонайменше двоє цивільних зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Харкову вранці 21 вересня, сказав Суспільне Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.