Кримінал

Росіяни завдали шість ударів по Слобідському району Харкова

21 Вересня 2023 06:40
читать на русском →
ракетний удар

Російські загарбники завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих наразі перевіряється.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що в ніч на 21 вересня у місті було щонайменше шість “прильотів”. 

Щонайменше двоє цивільних зазнали поранень внаслідок ударів РФ по Харкову вранці 21 вересня, сказав Суспільне Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Вересня 2023 07:17

Росіяни влаштували масований ракетний обстріл: наслідки атаки
21 Вересня 2023 09:36

На Рівненщині є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури
21 Вересня 2023 09:12

Удар РФ по Слобідському району Харкова: фото наслідків
21 Вересня 2023 07:36

Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, – Генштаб
21 Вересня 2023 06:54

У Києві в результаті ракетного удару госпіталізували двох людей
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
усі думки