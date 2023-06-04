Росіяни завдали масованих ударів по Харківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди. Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району.

Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. У с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми. У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.