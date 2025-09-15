Росіяни запустили по Україні чотири ракети та понад 80 БпЛА

У ніч на 15 вересня росіяни атакували Україну трьома ракетами С-300 та 84-ма БпЛА, близько 50 із них – “шахеди”.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Як повідомляла Сумська ОВА, пізно ввечері 14 вересня російська армія завдала ракетного удару по полю на околиці одного з сіл Боромлянської громади на Сумщині. У цей час там тривали жнива.

Поранення отримали 11 чоловіків, усі вони госпіталізовані. Стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий. Внаслідок удару також пошкоджені трактори та комбайни, які працювали на полі.